تركيا تفتتح قنصلية فخرية في مدينة قرطبة الإسبانية

افتتحت تركيا، الثلاثاء، قنصلية فخرية لها في مدينة قرطبة التي تعتبر من أهم مدن إقليم الأندلس ذاتي الحكم، جنوبي إسبانيا.

وبهذا ارتفع عدد القنصليات الفخرية التركية في إسبانيا، إلى 7.

وحضر مراسم افتتاح القنصلية الفخرية في قرطبة، السفير التركي في مدريد، براق أقجابار، ورئيس بلدية قرطبة، خوسيه ماريا بيليدو روش، وخوان بابلو كورتيس الذي عيّن قنصلاً فخرياً لتركيا في قرطبة، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أشار "أقجابار" إلى "الشراكة الشاملة" القائمة بين أنقرة ومدريد.

وقال السفير التركي إن منطقة الأندلس تحمل أهمية خاصة وكبيرة بالنسبة لبلاده.

وشدد على أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا والأندلس.