تشاوش أوغلو يلبي دعوة نظيره الإماراتي

لبى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، دعوة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في زيارة رسمية بدأت يوم أمس الإثنين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، يجري تشاوش أوغلو الزيارة خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وخلال الزيارة يلتقي الوزير التركي مسؤولين إماراتيين لمناقشة العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يلتقي تشاوش أوغلو خلال زيارته برجال الأعمال الأتراك في دبي، بالإضافة إلى زيارة الجناح التركي في معرض إكسبو دبي 2020.