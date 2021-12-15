تشاوش أوغلو: نخطط لزيارة الرئيس أردوغان إلى الإمارات منتصف فبراير

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن العمل جارٍ على تخطيط الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في 14-15 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، عقب لقاءات رسمية أجراها في الإمارات.

وأشار تشاوش أوغلو إلى بدء الأعمال المتعلقة بزيارة الرئيس أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قال تشاوش أوغلو إن بلاده ستقوم بتعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قيليتش ممثلا خاصا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

ولفت أن ثمة تصريحات إيجابية متبادلة في إطار التطبيع مع أرمينيا.

وأضاف: "نحن نتشاور مع أذربيجان في كافة القضايا، ونتخذ هذه الخطوات بعلم أذربيجان، لا ينبغي لأحد أن يتساءل عما إذا كان بإمكاننا التحرك بشكل مستقل أو منفصل عن أذربيجان، نحن شعب واحد في دولتين، وهذه أمور إيجابية ستعود بالنفع على الجميع".

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة الثقة.

وتابع: "من جهة يتم اتخاذ خطوات لزيادة الثقة بين أذربيجان وأرمينيا، ومن جهة أخرى رأينا أن من المفيد اتخاذ خطوات لزيادة الثقة بيننا وبين أرمينيا بالتوازي مع الخطوات بين أذربيجان وأرمينيا".