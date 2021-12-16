أردوغان يبحث مع "إيلون ماسك" التعاون التكنولوجي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع "إيلون ماسك" مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين، قضايا متعلقة بالتعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وماسك بحثا خلال الاتصال المركبات الكهربائية ذاتية القيادة والاقتصاد الرقمي والاستثمارات طويلة الأجل وخطوات تطوير التعاون الحالي.

كما تناول الجانبان، القضايا المتعلقة بالتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تركيا والشركة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تقنيات الأقمار الصناعية والفضاء.

وأشار البيان إلى مناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها حول بطاريات الليثيوم للسيارة الكهربائية التركية "توغ" (TOGG).

وتطرقت المباحثات بين أردوغان وماسك أيضا إلى عملية إطلاق القمرين التركيين "توركسات 5A" و"توركسات 5B" إلى الفضاء.