تركيا تشهد هطولات مطرية في إسطنبول وثلجية في غربها وشمالها والعاصمة أنقرة

شهدت معظم أنحاء تركيا انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، فيما تعرضت الطرق في المناطق الشرقية والنائية لثلوج كثيفة أدت لقطع بعضها.

ومع زحف الطقس الشتوي على البلاد، غطت الثلوج المناطق الغربية من البلاد في وقت متأخر من يوم الأربعاء وفجر يوم الخميس. كما شهدت المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، إسطنبول، تساقط الثلوج ممزوج مع هطول الأمطار. ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن تساقط ثلوج أكثر حدة أو مزيج شتوي على الأقل سيؤثر على الولايات الغربية يوم الاثنين المقبل.

وشهد شمال غرب البلاد رياح عاتية وعواصف الشهر الماضي فيما انخفضت درجات الحرارة تدريجيا منذ ذلك الحين. وفي إسطنبول، ساد جو شتوي هذا الأسبوع بينما أصدرت خدمة الأرصاد الجوية التركية (TSMS) تنبيهًا أصفر اللون للمدينة، وهو ثالث أعلى تنبيه خطر فيما يتعلق بخطورة الأحوال الجوية ، ليوم الخميس. وتلقت المزيد من المدن في الغرب والشمال الغربي تحذيرات من هطولات غزيرة للأمطار. فيما يقول الخبراء إن اسطنبول ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة لحوالي الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل.

وفي العاصمة أنقرة، غطت بطانية من الثلج منطقة بالا بالمدينة صباح الخميس. وقامت أطقم البلدية المختصة بإزالة الجليد من الطرق وصب الملح على الأرصفة.