"وقف المعارف" التركي يفتتح مكتبة في العاصمة السودانية الخرطوم

افتتح "وقف المعارف" التركي الخميس، مكتبة في العاصمة السودانية الخرطوم، تضم آلاف الكتب المطبوعة والرقمية باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

وأقيمت مراسم افتتاح شارك فيها سفير أنقرة لدى السودان عرفان نذير أوغلو، وممثل "الوقف" محمد أمين شيمشك، وممثلون عن المؤسسات التركية ومنظمات غير حكومية سودانية ورجال أعمال أتراك.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب السفير نذير أوغلو عن سعادته باستفادة الطلاب من المكتبة التي يقع مبناها ضمن مدرسة وقف المعارف في الخرطوم.

ولفت إلى أن الطلاب الناجحين الذين يدرسون في مدارس المعارف سيؤسسون جسور الصداقة بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم للطلاب حتى يتلقوا التعليم على أكمل وجه.

أما ممثل "الوقف" لدى السودان محمد أمين شيمشك، فأكد أن الوقف يدعم النجاح الأكاديمي من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

ووفر الوقف من تركيا والسودان 7 آلاف كتاب مطبوع وعشرات الآلاف من الكتب الرقمية باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

وتقدم مدارس وقف المعارف التي تضم حوالي ألفي طالب في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية التعليم في الخرطوم وفي مدينة نيالا غربي السودان.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف "المعارف" ليتولى إدارة المدارس في الخارج، التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي، وليقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم.

ويقوم الوقف على تنظيم أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية مختلفة في تلك الدول، من أجل رفع جودة التعليم فيها وتقوية العلاقات مع تركيا.