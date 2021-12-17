تركيا وموريتانيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال التعليم

وقعت تركيا وموريتانيا، الجمعة، اتفاقية تعاون في مجال التعليم، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية، في مدينة إسطنبول.

ووقع الاتفاق وزير التعليم التركي محمود أوزر، ونظيره الموريتاني محمد ماء العينين أييه.

وقال أوزر في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما يعد نجاحا مهما للسياسة الخارجية التي تنتهجها أنقرة.

وأوضح أن العلاقات التعليمية بين تركيا وموريتانيا تتقدم في إطار اتفاقية فنية تم توقيعها عام 2005، مضيفا أن الاتفاقيات الجديدة بهذا المجال ستعزز من علاقات التعاون وتضيف آفاقا جديدة وترتقي إلى مستويات أعلى.

من جانب آخر، جرى التوقيع على اتفاقية عضوية مشتركة بين شبكة الإذاعة والتلفزيون التركي "تي آر تي"، واتحاد الإذاعات الإفريقية.