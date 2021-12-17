وزير الصحة التركي ينتقد انخفاض معدل التطعيم ضد كورونا بإفريقيا

انتقد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، انخفاض معدل التطعيم ضد كورونا في القارة الإفريقية مقارنة بالمستوى العالمي، مؤكدا أن ذلك أمر مرفوض تماما.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال افتتاح الجلسة الصحية من قمة الشراكة التركية ـ الإفريقية الثالثة، التي تستضيفها إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأشار قوجة إلى أن جائحة كورونا أضافت حلقة جديدة من عدم المساواة والعدل على مستوى العالم.

وأكد رفضه القاطع لإجراء 0.6 بالمئة من إجمالي التطعيم العالمي في إفريقيا، وتلقيح 4 بالمئة فقط من عاملي القطاع الصحي بالقارة.

وأوضح أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 45 دولة إفريقية منذ تفشي الجائحة، بينها مليون جرعة لقاح.

ولفت إلى أن تركيا تحضر الآن لإرسال 10 ملايين جرعة أخرى من اللقاح حاليا بالتعاون مع برنامج "كوفاكس" (تابع لمنظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل).

وأفاد أن تركيا ستبدأ قريبا استخدام لقاحها المحلي "توركوفاك"، وأنه ستتيحه للجميع في إطار سياستها الخارجية الإنسانية.

وأوضح قوجة أن تركيا أبرمت 37 اتفاقية تعاون بالمجال الصحي مع 25 دولة إفريقية.