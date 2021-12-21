"توركسات 5 بي".. قدرة عالية على تحسين خدمة الإنترنت

قال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، إن القمر الصناعي "توركسات 5 بي" يتميز عن الأقمار الصناعية الأخرى، بقدرته العالية على زيادة جودة خدمة الإنترنت في البلاد.

وأضاف صايان، الموجود في قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث وصل إليها للإشراف على عملية الإطلاق، أن "توركسات 5 بي" سوف يوفر خدمات الاتصال بالإنترنت لجميع المناطق التركية بما في ذلك القرى النائية.

وأشار، إلى أن "توركسات 5 بي" يعزز جودة خدمات الاتصال بالإنترنت في تركيا، ويساهم في تطويرها مستقبلا، كما يعزز دور واستخدام الأقمار الصناعية بشكل أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن "تركيا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس رجب طيب أردوغان وبتوجيه من وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، تمكنت في السنوات الثلاث الماضية من مضاعفة قدراتها في مجال الاستخدام الناجح للأقمار الصناعية محلية الصنع".

وذكّر صايان بأن تركيا نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق الأقمار الصناعية "توركسات 3 إيه" و"توركسات 4 إيه" و"توركسات 4 بي"، العاملة بشكل فعال لتوفير خدمات متنوعة في مقدمتها الاتصالات.

وأوضح أن القمر الصناعي "توركسات 5 إيه" أطلق بداية عام 2021، فيما سيتم إطلاق "توركسات 6 إيه" خلال 2023، وذلك عقب إطلاق "توركسات 5 بي".

وبيّن أن الأقمار الصناعية تستخدم بشكل أساسي لتوفير خدمات البث التلفزيوني والإعلامي، ولكنها باتت تنتقل الآن إلى مجال تقديم خدمات الإنترنت.

وصرح صايان أن القدرات التي يمتلكها "توركسات 5 بي" في مجال توفير خدمات الإنترنت، أعلى بكثير من قدرات الأقمار الصناعية السابقة.

وتابع: "هناك وحدتان محليتان على توركسات 5 بي، جرى تطويرهما وإنتاجهما من قبل مهندسين أتراك، وأنهما تساهمان في رفع كفاءة القمر الصناعي الذي جرى إنتاجه من قبل شركة إيرباص ومقرها في تولوز بفرنسا".

وأكد عزم تركيا على تطوير صناعاتها في مجال الأقمار الصناعية وإنتاج المزيد منها لحماية موقعها في تكنولوجيا الفضاء.

وزاد: " توركسات 5 بي، يوفر أيضا مجالات تغطية عالية الجودة للمناطق الواقعة خارج حدود الجمهورية التركية، إذ إنه سوف يوفر خدمات مهمة لجزء كبير من القارة الإفريقية وكامل منطقة البحر المتوسط".

وأكد صايان أن القمر الصناعي المذكور سيوفر للمستخدمين خدمات الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى توفير خدمات البث والاتصال للمناطق النائية.

وأضاف: "اليوم توفر الأقمار الصناعية توركسات خدمات الاتصال بالإنترنت لقرابة ألفي مدرسة في قرى نائية. ولكن في الفترة المقبلة، ومن خلال الخدمات التي سوف يوفرها توركسات 5 بي، لن تكون هناك أي قرية في تركيا دون إنترنت".

وأوضح أنه بعد استقرار "توركسات 5 بي" في مداره، سوف يكون هناك فترة اختبارات عمليّة تستغرق حوالي 5 أشهر، لاختبار كفاءته قبل دخوله الخدمة بشكل فعلي.

وختم نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي قائلًا: "تمكنا من إطلاق القمر الصناعي بنجاح، وبدأ فعلًا إطلاق إشارات تبين جاهزيته لدخول الخدمة".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرت عملية الإطلاق في حضور صايان، ورئيس مجلس إدارة شركة توركسات كمال يوكسيك، وعدد من المسؤولين وكبار الموظفين.

ويعتبر "توركسات 5 بي" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية، وحمولته المفيدة، وأطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

و"توركسات 5 بي" من فئة "FSS" وهي خدمة الأقمار الصناعية الثابتة "، وتم إطلاقة في الساعة 06:58 بتوقيت تركيا (ت.غ +3).

ويبلغ وزن الإطلاق للقمر 4.5 أطنان، وسيشمل نطاق خدمته مناطق الخليج العربي والبحرين الأحمر والمتوسط وشمال وشرقي إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لتركيا، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم "Ku".

وسيوفر سعة إرسال بيانات تفوق 55 جيجابت في الثانية، ويزيد قدرة نقل المعطيات عبر الأقمار الصناعية عبر نطاق الترددات "Ka-Bant" في تركيا بـ 15 ضعفا.

كما سيوفر القمر الصناعي خدمة الإنترنت لمناطق عديدة في تركيا تعذر الوصول إليها بسبب عوائق البنية التحتية للاتصالات.

وسيكون بمقدور الطائرات التركية المسافرة جنوب خط الاستواء، الحصول أيضا على خدمات الإنترنت في منطقة تغطية "توركسات 5 بي".

ويتمتع "توركسات بي 5" بنظام الدفع الكهربائي من الجيل الجديد، وسيعمل في مدار 42 درجة شرقا ولمدة 35 عاماً، وبذلك ارتفع عدد أقمار تركيا الصناعية للاتصالات إلى 5، ومع أقمار البث الفضائي إلى ثمانية.