جمعية علماء المسلمين بتركيا تدعو لإنقاذ الأقليات المسلمة بالعالم

دعا رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا، عبد الوهاب أكنجي، مساء الإثنين، إلى إنقاذ الأقليات المسلمة بالعالم.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمدينة إسطنبول، بعنوان (الأقليات المسلمة بين الاضطهاد ومؤشرات النهوض).

ورأى أكنجي أن "إنقاذ الأقليات المسلمة من الظلم يكون بتوحد المسلمين والتركيز على من يمثل العالم الإسلامي بجميع ألوانه ولغاته وأطيافه، والتحلي بالوعي ووضع استراتيجية عميقة للحصول على النتيجة".

ورأى أن "الأمة الإسلامية أصبحت يتيمة بفقدانها من يقودها".

وقال: "حينما كان هناك من يقود الأمة ويمثل رمزا لوحدتها لم يكن هناك مشاكل حتى لغير المسلمين، وهذا واضح لمن يقرأ تاريخنا المدني والإنساني".

وأضاف أن "سبب المظالم التي تتعرض لها الأقليات المسلمة هو تشتيت المسلمين وإسقاط الخلافة الإسلامية الإنسانية العادلة وجعل الدول الإسلامية دويلات غير مستقلة".

وفي 9 ديسمبر/ كانون أول الجاري، اقترح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تأسيس لجنة لدى اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة أوضاع الأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء فيها.

والأقليات الإسلامية تعد من أكبر الأقليات حول العالم، ومن أبرزها حاليا أقلية أتراك الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).