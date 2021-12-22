تركيا.. تحييد 10 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 10 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية إرهابية في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إغراق المناطق المحررة في الشمال السوري بالدماء.

وأضاف البيان أن الجيش التركي تمكن في هذا الإطار من تحييد 10 عناصر كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.