تركيا تسجل 179 وفاة و19 ألفا و95 إصابة بكورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، 179وفاة و19 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

كما تم تسجيل شفاء 22 ألفا و816 حالة بحسب معطيات وزارة الصحة.

وبلغت نسبة البالغين فوق 18 عاما الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، 91.40 بالمئة، والذين حصلوا على الجرعة الثانية 82.62 بالمئة.

وتعليقًا على الأرقام، أوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر حسابه على تويتر، أن اللقاح غيّر مسار الوباء.

وقال:" الآن لدينا لقاحنا الخاص، فليحمل لقاح "توركوفاك" الخير لشعبنا، وما يقع على عاقتنا هو تلقي الجرعة الثالثة، والالتزام بالتدابير".