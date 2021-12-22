"وقف الديانة" التركي يقدم مساعدات نقدية لأيتام في أفغانستان

قدم وقف الديانة التركي، مساعدات مالية لأطفال أيتام في أفغانستان.

وأقيمت مراسم توزيع المساعدات النقدية في دار أيتام بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان.

وفي كلمة خلال المراسم، قال عبد الجليل ألب قراي، ملحق الخدمات الدينية في السفارة التركية بكابل، إن وقف الديانة يواصل منذ فترة طويلة مد يد العون للشعب الأفغاني.

وأضاف أن الوقف التركي يقوم شهرياً، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 25 دولارا، لـ 74 طفلا يتيما في أفغانستان.

وفي نهاية المراسم، قدم مسؤولو الوقف التركي، المساعدات النقدية لدار الأيتام، وتشمل سد احتياجات 50 طفلا يتيما طوال 6 أشهر.