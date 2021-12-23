شنطوب يلتقي رئيس برلمان الجبل الأسود في بودغوريتشا

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، رئيس برلمان الجيل الأسود أليكسا بيتشيتش، في العاصمة بودغوريتشا.

واستقبل بيتشيتش، شنطوب والوفد المرافق له في مراسم رسمية أقيمت في إطار جولته التي بدأها بشمال مقدونيا وصربيا.

وعقب الاجتماع الثنائي، أعرب شنطوب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن تركيا ترغب في أن يسود السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا والجبل الأسود تتطور وتتعمق بالقوة التي تستمدها من الثقافة والتاريخ المشترك.

وأشار شنطوب إلى الأهمية التي يوليها لتنمية العلاقات بين برلماني البلدين، لافتا أن بروتوكول التعاون الموقع من شأنه أن يحقق ذلك.

وعقب الاجتماع الثنائي وتوقيع بروتوكول التعاون، جرى لقاء مشترك على مستوى الوفود.

وفي وقت لاحق، يلتقي شنطوب برئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش، ورئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش في إطار الزيارة الرسمية.