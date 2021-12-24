أكثر من 35 ألف طالب أجنبي يستفيدون من المنح التركية منذ 2012

قال عبد الله أرن، رئيس رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية المعنية ببرنامج المنح الدراسية، إن تركيا قدمت منحاً لأكثر من 35 ألف طالب منذ عام 2012.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال مشاركته في حفل توزيع "جوائز الطلاب الدوليين 2021"، بالعاصمة أنقرة، بحضور عدد كبير من الفاعلين والطلاب الأجانب المستفيدين من المنح الدراسية من دول عدة.

وأوضح أرن أن برامج المنح التركية، لا يعد مجرد برنامج مانح فقط، وإنما معالمه مبنية على فلسفة ورؤية عميقة للمستقبل.

وأشار أن أعداد المنح المقدمة من قبل الحكومة التركية للطلاب الأجانب، شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2012، ليصل عدد المستفيدين إلى 35 ألف طالب في يومنا الحالي.

ولفت إلى أن التحولات الكبيرة التي شهدتها تركيا خلال الـ 20 عاما الأخيرة، على جميع الأصعدة وخصوصا التعليمية منها، ساهمت في زيادة أعداد الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة بجامعاتها.

وأكد أرن أن الزيادة في عدد المنح المقدمة للطلاب، تتناسب طردياً مع معايير التقييم، نظرا لعدد الطلبات الكبير.

وتوفر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحا للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

ويعد برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية، حيث تموله الدولة التركية، ويُقدّم للطلاب المميّزين فرصة مواصلة تعليمهم بمستويات مختلفة بأرقى الجامعات.