الأرصاد الجوية: "إيمرانلي" أبرد منطقة في تركيا تسجل 29.7 درجة تحت الصفر

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، قضاء "إيمرانلي" في ولاية سيواس (وسط)، أبرد منطقة في البلاد بعد تسجيلها 29.7 درجة تحت الصفر ليلة الخميس/ الجمعة.

وأوضحت المديرية عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة في قضاء "إيمرانلي" بلغت 29.7 درجة تحت الصفر، تبعه قضاء "سيدي شهير" في ولاية قونية (وسط) بواقع 25.3 درجة تحت الصفر.

وحلت قريتا "صمات" بولاية بولو (شمال غرب) و"كوزغُن" في أرضروم (شمال شرق) في المرتبة الثالثة في قائمة المناطق الأكثر برودة، بحرارة بلغت فيهما 25 درجة تحت الصفر.

وعند موقع جسر "أغري" التابع لسيواس تجمدت مياه نهر "قيزل‌ إرماق" الذي ينبع من جبل "قزيل داغ" في قضاء "إيمرانلي" ويصب في البحر الأسود بسبب انخفاض درجات الحرارة.