أجمل لقطات عام 2021 بعدسات تجوب تركيا

لا يحتوي هذا المقال على الكثير من الكلمات كما هو حال المقالات والأخبار الصحفية، لكنه يتضمن بضع لقطات تحكي الكثير والكثير من المعاني التي يتباين عمقها بحسب الناظر إليها، فنجدها تزخر بالمعاني تارةً وتسمو فتلامس أحاسيس إنسانية مرهفة تارة أخرى. وبكل الأحوال يقدم هذا المقال لقطات ذات مغزى سجلتها عدسات الكاميرات في أركان مختلفة من تركيا الجميلة الرحبة على مدى أشهر وفصول السنة نستعرضها هنا لنودع بها عام 2021

الصورة الأولى : امرأة تحمل قطة، قرب قونية/ تركيا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021.

الصورة الثانية: طقس السماع، من مراسم إحياء ذكرى وفاة العالم الإسلامي الصوفي الكبير جلال الدين الرومي في قونية وسط تركيا 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 حيث تستضيف المدينة في هذا الشهر من كل عام سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكراه.

الصورة الثالثة: مشاة يمرون بجوار شجرة عيد الميلاد ويظهر مسجد تقسيم في الخلفية، في ميدان تقسيم/إسطنبول/تركيا 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.

الصورة الرابعة: طفل كفيف منذ ولادته يعزف على البيانو في حقل أخضر في ولاية موش/ تركيا في 4 مايو/أيار 2021.

الصورة الخامسة: الناس يشاركون في صلاة عيد الفطر، وسط إغلاق بسبب فيروس كورونا خارج مسجد آيا صوفيا الكبير، 13 مايو/أيار 2021 في إسطنبول/تركيا.