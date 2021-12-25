وزير الصحة: أوميكرون يشكل نحو 10 بالمئة من إصابات كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن متحور أوميكرون بات يشكل أكثر من 10 بالمئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في تركيا.

وفي بيان نشره على تويتر، السبت، أكد قوجة أهمية تلقي المواطنين تطعيمات معززة بلقاحات مضادة لكورونا في هذا الإطار.

ودعا الوزير التركي مواطنيه إلى تلقي جرعة معززة (ثالثة) ممن مر 3 أشهر على تلقيهم اللقاح.

وبيّن أن متحور أوميكرون بدأ الانتشار خاصة في المدن التركية المكتظة بالسكان، بعد أوروبا.

وقال إن المتحور لا يتطلب تدابير وقاية إضافية ولا يتسبب في زيادة كبيرة في حالات تلقي العلاج بالمستشفيات.

وأكد أن مكافحة الوباء تتم بمواصلة استخدام الكمامات والالتزام بقواعد التباعد واللقاحات.

يشار إلى أن تركيا سجلت، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أول 6 إصابات بمتحور أوميكرون.