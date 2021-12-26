القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

أردوغان يتفقد جهازا محلي الصنع لفحص الأمتعة والحقائب

وكالة الأناضول للأنباء
غازي عنتاب
نشر في 26.12.2021 22:23
İHA İHA

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مطار غازي عنتاب الدولي، جهاز "ARIN X-ray" أنتجته شركة أسيلسان التركية، لفحص الأمتعة والحقائب.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الأحد، أن أردوغان تفقد الجهاز أثناء مغادرته الولاية بعد زيارة أجراها السبت لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية والتنموية.

ونشرت رئاسة دائرة الاتصال صورا للرئيس أردوغان وهو يتفقد الجهاز المنتج بإمكانات محلية كاملة.

وأضافت رئاسة دائرة الاتصال أن أردوغان تلقى معلومات وافية عن كيفية عمل الجهاز من المشرفين على إدارة المطار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ألقت قوات الأمن التركية، الأحد، القبض على إرهابي من تنظيم "ب ي د/...
مختارات