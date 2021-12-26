أردوغان يتفقد جهازا محلي الصنع لفحص الأمتعة والحقائب

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مطار غازي عنتاب الدولي، جهاز "ARIN X-ray" أنتجته شركة أسيلسان التركية، لفحص الأمتعة والحقائب.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الأحد، أن أردوغان تفقد الجهاز أثناء مغادرته الولاية بعد زيارة أجراها السبت لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية والتنموية.

ونشرت رئاسة دائرة الاتصال صورا للرئيس أردوغان وهو يتفقد الجهاز المنتج بإمكانات محلية كاملة.

وأضافت رئاسة دائرة الاتصال أن أردوغان تلقى معلومات وافية عن كيفية عمل الجهاز من المشرفين على إدارة المطار.