شركة تركية تنتج أقمشة من إعادة تدوير عبوات بلاستيكية

تمكنّت شركة "يونسا" التركية لصناعة الأقمشة، من إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية وإنتاج أقمشة منها.

وأفادت الشركة في بيان، الاثنين، أنها قامت بإعادة تدوير 8 ملايين و765 ألف و691 عبوة بلاستيكية، وتصنيع أقمشة منها.

وأوضحت أن خطوتها هذه تأتي في إطار تعاونها مع شركة "Unifi" الأمريكية في إعادة التدوير الفعّال.

وأضافت أنها كثفت مؤخراً عمليات الإنتاج التي تقوم على استهلاك أقل قدر ممكن من الموارد الطبيعية، واستغلال عمليات إعادة التدوير في الإنتاج.

ونقل البيان عن مصطفى سورماغوز، مدير عام "يونسا"، قوله إنهم تمكنوا حتى الآن من تحويل 8.7 ملايين عبوة بلاستيك إلى أقمشة عبر استخدام أكثر من 147 ألف كيلو غرام من ألياف "ريبريفا".

وتابع قائلاً: "بهذا نكون قد وفرنا مليونين و283 ألف و530 كيلو وات من الطاقة، و746 ألف و243 لتر من المياه".

وأردف: "بعبارة أخرى، وفرنا من الطاقة ما يكفي لحاجات 83 وحدة سكنية لمدة عام كامل".

وأشار إلى أن التوفير المذكور، يعادل أيضاً حاجة 1.022 شخصا من مياه الشرب، طيلة عام.