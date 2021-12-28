تركيا.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا مجددا

تجاوز المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في تركيا، حاجز الـ30 ألفا مجددا بعد شهرين ونصف الشهر.

وسجلت البلاد الثلاثاء 184 وفاة، و32 ألفا و176 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل شفاء 23 ألفا و104 حالات وفق معطيات وزارة الصحة.

وكان معدل الإصابات اليومي بلغ 30 ألفا و862 في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، واستمر بعد ذلك دون مستوى الـ30 ألفا حتى الإثنين، ليتجاوز هذا الحاجز مجددا الثلاثاء.

وتعليقا على الأرقام، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن خفض الإصابات اليومية إلى مستوى 20 ألفا كان نجاحا مهما، إلا أن الإصابات أخذت تزداد مؤخرا بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون.

ودعا المواطنين إلى تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة بأسرع وقت، معربا عن ثقته بإمكانية خفض الاصابات مجددا.