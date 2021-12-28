روسيا: إعادة إقامة علاقات الجوار بين تركيا وأرمينيا ستفيد العالم بأسره

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، إن إعادة إقامة علاقات الجوار الطبيعية بين تركيا وأرمينيا سيستفيد منها العالم بأسره.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال طرحه مراسل الأناضول، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي تزامنا مع نهاية العام، جرى تنظيمه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب بوليانسكي عن ترحيب بلاده ودعمها للمحادثات المخطط إجراؤها في موسكو لتطبيع العلاقات التركية الأرمينية.

وأضاف: "نحن نؤيد المشاركة الإقليمية القريبة ونرحب بتطبيع العلاقات التركية الأرمينية، وليس من المستغرب أن يُعقد الاجتماع في موسكو، فلدينا شراكة جيدة مع كل من تركيا وأرمينيا، نحن نشجع الشبكات الاقتصادية والإقليمية".

وأكد بوليانسكي أن هذه المرحلة دقيقة للغاية، مشيرا إلى قلة الثقة ومساورة الشك كلا الطرفين.

وتابع: "لذلك نحن بحاجة لتخطي هذا الأمر، وإذا نجحنا سيستفيد العالم بأسره من إعادة إقامة علاقات الجوار الطبيعية بين أرمينيا وتركيا، نحن بعيدون جدا عن ذلك الآن، فلنتقدم خطوة خطوة ونشجع الانفتاح المحتمل بين البلدين".