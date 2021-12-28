محكمة تركية تحكم بحبس روسي بتهمة الانتماء لـداعش

أمرت محكمة تركية بحبس روسي بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء محاولته دخول البلاد باستخدام جواز سفر أوزبكي مزور.

وذكرت وكالة الأناضول، الثلاثاء، أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن العاصمة أنقرة، اشتبهت اليوم بشخص قادم من العاصمة الأوكرانية كييف يحمل جواز سفر أوزبكي صادر باسم "ت. إ" أثناء تدقيق جوازه في مطار إيسنبوغا الدولى بأنقرة.

وخلال التدقيق تبين أن الأجنبي هو مواطن روسي من أصول أوزبكية واسمه الحقيقي "ف. ب"(24 عاما) ويحمل جواز سفر أوزبكي مزور.

وتأكدت الفرق التركية أن المشتبه به ممنوع من دخول البلاد، حسب المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأنه كان ينشط في صفوف "داعش".

وعثرت الفرق في هاتف الموقوف على العديد من الصور ومقاطع الفيديو التابعة لعناصر "داعش" ومشاهد لأنشطته وعمليات الإعدام إلى جانب ومقاطع فيديو لوسائل إعلام غير قانونية تابعة للتنظيم.

وتأكدت أيضا أن الموقف يوفر هويات مزيفة لإرهابيي "داعش".

وأحالت الفرق الموقوف إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة بأنقرة، والتي أمرت بحبسه.