تركيا تسلم منازل إلى متضرري زلزال في ألبانيا

سلّمت تركيا، الثلاثاء، منازل إلى عائلات ألبانية متضررة من زلزال ضرب مدينة لاتش، شمال غربي ألبانيا في 2019.

وقالت مؤسسة الإسكان التركية "توكي" في بيان، إنه شارك في مراسم توزيع المنازل كلا من رئيس الوزراء الألباني إدي راما، والسفير التركي في تيران مراد أحمد يوروك، وعدد آخر من المسؤولين.

وأوضح راما في كلمة خلال المراسم، أن مشروع بناء المنازل التركية في لاتش اكتمل بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفا المشروع بأنه من أقوى دلالات التضامن مع بلاده عقب الزلزال.

بدوره، أفاد السفير يوروك أن تركيا استنفرت بتعليمات من أردوغان كافة إمكانياتها للتضامن مع ألبانيا عقب الزلزال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال غربي ألبانيا، ما أسفر عن مصرع 51 شخصًا وإصابة أكثر من 900 آخرين.