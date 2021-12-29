تركيا تعلن عن توفر لقاح "توركوفاك" المحلي للتطعيم اعتبارا من الخميس

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، عن توفر لقاح "توركوفاك" المحلي للتطعيم اعتبارا من الغد.

وأجرى قوجة زيارة برفقة أعضاء المجلس العلمي إلى المدينة الطبية في أنقرة، وتلقى فيها الجرعة المعززة بلقاح "توركوفاك" الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي تصريح خلال تلقيه اللقاح، أعلن قوجه عن توفر "توركوفاك" المحلي في المدن الطبية للتطعيم اعتبارا من غد الخميس.

وأوصى المواطنين بالتطعيم بلقاح "توركوفاك" وخاصة الجرعة المعززة.

وأشار إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100 بالمئة، مبينا أن هذا الحدث له أهمية تاريخية للغاية.

كما تلقى أعضاء المجلس العلمي وأطباء آخرين الجرعة المعززة باللقاح المحلي.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.