تركيا تكرم المواهب العلمية المحلية والأجنبية بجوائز تحفيزية رفيعة

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم جائزتي مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك" والأكاديمية التركية للعلوم "توبا"، لكبار العلماء والباحثين الشباب، في إطار مساعي الدولة الحثيثة لتعزيز الإنتاج العلمي من خلال تحفيز المجتمع العلمي ودعمه وتشجيعه.

ووزعت الهيئتان العلميتان الرائدتان في البلاد جوائز للعلماء والباحثين البارزين، في حفل حضره الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء في العاصمة أنقرة، في المجمع الرئاسي.

وتم منح الجوائز إلى شخصيات مبدعة ومميزة من مختلف المجالات التي تتراوح من العلوم الاجتماعية إلى الكيمياء. وكان اثنان من الأجانب من بين الفائزين بجوائز هذا العام.

وذهبت جوائز "توبا" الدولية للأساتذة جيفري ديفيد ساشز، ومسعود أشينا، ونظمي فولكان أدساي، بينما حصل 37 عالماً شاباً من 20 جامعة على جوائز الأكاديمية المخصصة للعلماء الشباب. كما منحت "توبا" جوائز رفيعة لـ 9 أعمال علمية منشورة.

أما جوائز "توبيتاك" للعلوم فوُزعت على 3 أسماء شابة، بينما كرمت الجوائز التحفيزية لمجلس البحوث 14 عالماً وباحثاً في مجالات مختلفة.

وحصل ساشز من جامعة كولومبيا ومقرها الولايات المتحدة، على جائزة لعمله في العولمة والتنمية المستدامة والإنتاج المسؤول والجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع غياب العدالة في توزيع الدخل، وتسليط الضوء على عواقب الاستعمار و"موقفه الأخلاقي".

بينما نال مسعود أشينا وهو عالم أذربيجاني يعمل في جامعة كوبنهاغن، جائزته عن عمله في تعريف جزيئات جديدة من خلال الدراسات السريرية التي حددت مسارات الإشارات التي تسبب الصداع النصفي، مما يلقي الضوء على آليات الأوعية الدموية العصبية التي تتسبب بهذا النوع من الصداع.

وتشارك أدساي الجائزة مع زملائه، وهو أستاذ من جامعة كوتش، لعمله على تعريف الأورام النامية في البنكرياس.

كذلك حصل الأساتذة جيل يانيك، وإيديل أرسلان ألاتون، ومحمد صبري جيليك على جوائز "توبيتاك" في العلوم الأساسية والعلوم الهندسية على التوالي. حيث حصلت يانيك من جامعة إيجي، على جائزة لعملها في إنتاج الزيت الحيوي والوقود الصلب من المواد المعاد تدويرها، بينما تم تكريم ألاتون من جامعة إسطنبول التقنية، لدراساتها حول الملوثات الدقيقة. وكُرّم جيليك من نفس الجامعة، عن دراسته في إعداد الصلب الخام.

وتأتي هذه التكريمات العلمية مع جائزة نقدية قدرها 6.300 دولار ومنحة بحثية بقيمة 4.225 دولاراً، بينما تكافئ جوائز "توبيتاك" 2.535 دولاراً للعلماء والباحثين الشباب.

وتبلغ جوائز "توبا" حوالي 30 ألف دولار للعلماء البارعين، و 2.535 دولاراً للعلماء الشباب.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل قال الرئيس أردوغان:"إن وجود 21 عالمة فائزة بين المواهب هو مصدر فخر لنا". وأوضح أن مستوى العلم في الحضارة الغربية اليوم، يعود بجذوره إلى الحضارة الشرقية، رغم أنهم "يحجمون عن الإشارة إليها". وأكد أن تركيا تعمل على جمع المزيد من العلماء والمخترعين، وأعطى مثالاً على هذا النهج، معرض تكنوفيست التكنولوجي الذي ينعقد سنوياً على مستوى البلاد، حيث يعرض الشباب مشاريعهم العلمية.

وتابع: "ندير ورش عمل وبرامج للمستقبل تحمل اسم عزيز سنجار في بلادنا"، في إشارة إلى العالم التركي الحائز على جائزة نوبل، مضيفاً أن عزيز سنجار نفسه، سيختار أكاديميين لبرنامج منح بحثية تعتزم تركيا إطلاقها الشهر المقبل، ويحمل اسم العالم التركي المقيم في الولايات المتحدة.

وصرّح الرئيس أنهم سيفتتحون أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية، باسم مؤرخ العلوم الراحل البروفيسور فؤاد سزكين، لطلاب الدراسات العليا المهتمين بتاريخ العلوم.