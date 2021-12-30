أردوغان يحضر العرض الأول لفيلم عن حياة الفتى الشهيد أرن بلبل

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، العرض الأول لفيلم عن حياة الفتى أرن بلبل، الذي استشهد في هجوم نفذه تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بولاية طرابزون من أكثر من أربع سنوات.

ويتناول فيلم "التقاطع: محظوظون بوجودك معنا يا أرن"، قصة الشهيدين الفتى أرن (15 عاما)، والضابط فرهاد غيديك، اللذين استشهدا في الهجوم بمنطقة "ماتشكا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

وجرى العرض الأول للفيلم في "مركز الأمة للمؤتمرات والثقافة" بالمجمع الرئاسي في أنقرة، ومن المرتقب عرضه في دور السينما في 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، بالتزامن مع عيد ميلاد الشهيد بلبل.

وتحدث أردوغان قبيل بدء العرض مع كل من والدة أرن، عائشة بلبل، وزوجة الشهيد فرهاد، جميلة غيديك.

وحضر الفيلم إلى جانب أردوغان كلا من عقيلته أمينة، ووزراء الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانق، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار.

كما حضر الفيلم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد ألبيرق، ومدير عام الهيئة زاهد صوباجي، ومدير عام وكالة الأناضول سردار قره غوز.