الإصابات بكورونا تتجاوز 40 ألفًا لأول مرة منذ 8 أشهر في تركيا

سجلت تركيا اليوم 40 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 8 أشهر، في آخر إحصاء لوزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، مساء الجمعة، سجلت الوزارة 40 ألفًا و786 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت الوزارة 163 وفاة جديدة في الفترة ذاتها.

وكانت تركيا شهدت تسجيل 40 ألفًا و444 إصابة بالفيروس في 28 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك إثر إجراء 372 ألفا و516 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 23 ألفا و968 شخصًا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 131 مليونا و646 ألفا و5 جرعات.

وفي تعليقه على البيانات، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، المواطنين إلى توخي الحذر في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وفي المرحلة القادمة.

وأشار في تغريدة عبر تويتر إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانتشار الفيروس في البلاد وهو ما يتطلب الابتعاد عن الازدحام.