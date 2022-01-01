تركيا.. توقيف أجنبي متهم بالانتماء لـ "داعش"

أوقفت السلطات التركية عراقيا متهما بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية صامصون شمالي البلاد.

ونفذت فرق مديرية أمن ولاية جوروم (شمال) مؤخرا عملية ضد "داعش" وقبضت خلالها على متهم بالانتماء للتنظيم وعثرت حوزته على مواد رقمية.

وخلال تدقيق المواد الرقمية، توصلت الفرق إلى مشاهد لإعدام 3 أشخاص وأن العراقي المدعو "س . ن. س. أ . س" هو من أصدر أمر الإعدام وأنه يقيم في قضاء "إيلكدام" بولاية صامصون.

وإثر ذلك تحركت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صامصون، السبت، وأطلقت عملية للكشف عن أنشطة التنظيم في إطار تعليمات صادرة عن المدعي العام في الولاية.

وأسفرت العملية عن القبض على "س . ن. س. أ . س" ومصادرة مواد رقمية في حوزته.