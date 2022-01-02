توقيف إرهابي من تنظيم "بي كا كا" حاول التسلل إلى تركيا

ألقت قوات الأمن التركية، الأحد، القبض على إرهابي من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" أثناء محاولته التسلل إلى أراضي البلاد قادما من سوريا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن قوات حرس الحدود التركية كثفت دورياتها بولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) على الحدود مع سوريا، بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن اعتزام إرهابي التسلل إلى الأراضي التركية.

وأضافت أن عناصر الدوريات التركية تمكنت من القبض على عضو في تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" على الحدود بين البلدين.

وأكدت نقل الإرهابي إلى قيادة قوات الدرك في قضاء "جيلان بينار" بولاية شانلي أورفة، بعد إخضاعه لفحوصات طبية.