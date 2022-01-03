تركيا.. تسجيل 160حالة وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الإثنين، 160 حالة وفاة، و44 ألفا و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل شفاء 27 ألفا و492 حالة، بحسب معطيات وزارة الصحة.

وفي تغريدة عبر تويتر، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، المواطنين إلى تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة ذات التهوية القليلة قدر المستطاع، وارتداء الكمامات بالشكل الصحيح.

وأشار إلى سهولة انتشار متحور أوميكرون، وضرورة إبقاء مسافة تباعد جسدي كافية لتجنب العدوى، فضلا عن الالتزام بقواعد النظافة، والحرص على تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة في موعدها.