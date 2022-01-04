الغوث اللبنانية والإغاثة التركية تختتمان برنامج أمان لعام 2021

اختتمت جمعية الغوث الإنساني اللبنانية، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" برنامج مشروع "أمان" لعام 2021 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الثلاثاء، عن الجمعية اللبنانية المذكورة.

ومشروع "أمان" أطلق عام 2020، ومستمر، لتمكين أسر اللاجئين الفلسطينيين التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة في مخيمات لبنان من خلال تقديم تجهيزات تتيح لهم الإنتاج ودخول سوق العمل.‎

وجاء ختام المشروع لعام 2021 بافتتاح صالون نسائي ودعم محل عطور في مخيّم برج البراجنة جنوبي بيروت، وفق المصدر نفسه

وفي مخيمات الشمال، افتتح محال خضار ومعجنات، كما تم دعم محل حلويات داخل مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان.

وبحسب بيان الجمعية فإن مشاريع "أمان" تستمر بنجاح مع العام الحالي 2022 وتهدف إلى الحدّ من البطالة وتمكين الأسر.

ولفت البيان أن 75 أسرة استفادت خلال السنة الماضية من المشروع، وانتقلت بكفاءة من استقبال المعونات إلى الكسب المادي المرتبط بالعمل.

وقدمت جمعية الغوث شكرها لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" على إسهاماتها في لبنان، كما كررت الغوث طلبها من جميع الجمعيّات والجهات الخيريّة "ضرورة التّكاتف في ظل الأزمة اللبنانية".

ومنذ أكثر من عامين، يمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة أدت الى انهيار مالي ومعيشي وتفشي الفقر والبطالة، ما تسبب بزيادة معاناة اللاجئين في هذا البلد.

ويعيش في لبنان حوالي 200 لاجئ فلسطيني يتوزعون على 12 مخيماً ومناطق سكنية اخرى، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وتقدم تركيا بمؤسساتها الخيرية الحكومية، كالهلال الأحمر ومنظمة التنسيق التعاون (تيكا)، ومنظمات أخرى غير حكومية، المساعدات الإنسانية على مدار العام، في أكثر من 120 دولة، تشمل مساعدات عاجلة وإغاثية وعمليات إنقاذ ومساعدات صحية وعلاجية.