وزير تركي: مشاريع مقاولينا بالخارج تجاوزت 29 مليار دولار في 2021

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن قيمة مشاريع المقاولات التي تقودها الشركات التركية في العالم ارتفعت من 15.2 مليار دولار في عام 2020، إلى 29.3 مليار دولار في 2021.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته الثلاثاء، في برنامج تقييمي نظمته جمعية المقاولين الأتراك حول خدمات المقاولات الخارجية والاستشارات الفنية لعام 2021، في العاصمة أنقرة.

وأكد موش أن قطاع البناء في تركيا أصبح واحدا من القطاعات الفاعلة والرائدة عالميا منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي، مضيفا أنه رغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن القطاع شهد انتعاشا كبيرا في 2021.

وأشار إلى أن قيمة مشاريع المقاولات التي تقودها الشركات التركية في مختلف أنحاء العالم ارتفعت من 15.2 مليار دولار عام 2020، إلى 29.3 مليار دولار في 2021.

وذكر أن المقاولين الأتراك نفذوا في 131 دولة 11 ألفا و93 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 451.5 مليار دولار، لافتا أن قطاع المقاولات التركي يحتل مركزا قويا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ورابطة الدول المستقلة (CIS).

وأوضح موش، أن 55 بالمئة من مشاريع عام 2021 نفذت في رابطة الدول المستقلة، و17 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء، و13 بالمئة في الشرق الأوسط و10 بالمئة في أوروبا.