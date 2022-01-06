تركيا تعرض منتجاتها التكنولوجية بمعرض دولي في لاس فيغاس

عرضت الشركات التركية الرائدة في مجال التكنولوجيا منتجاتها وتقنياتها الجديدة للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن وكالة تطوير إسطنبول (ISTKA) الخميس، أن 28 شركة تركية تشارك في المعرض الذي يقام ما بين الفترة 5-7 يناير/كانون الأول الجاري، في لاس فيغاس الأمريكية، إلى جانب أكثر من 2100 شركة من 159 دولة.

وأشار إلى أن المعرض يقدم أحدث المنتجات التكنولوجية مثل المدن الذكية والمركبات بدون سائق والروبوتات والواقع المعزز والافتراضي والذكاء الصناعي والعديد من المنتجات الاستهلاكية.

وذكر البيان أن الشركات التركية اطلعت العالم على التكنولوجيا التركية من خلال جناح خاص أنشأ بدعم من وكالة التطوير- إسطنبول وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وأوضح أن لدى الشركات التركية الفرصة لعرض منتجاتهم وتقنياتهم وعقد اجتماعات مع العملاء في الجناح التركي الذي تبلغ مساحته 150 مترا مربعا.

جدير بالذكر، أن مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية "TOGG"، عرضت سيارتها في هذه الفعالية الدولية.