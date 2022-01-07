أردوغان يشارك بافتتاح 70 مشروعا جنوبي تركيا السبت

قال نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية قرامان، رجب شكر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك السبت في افتتاح 70 مشروعا خدميا بالولاية، في أول زيارة داخلية في العام الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مقر الحزب بولاية قرامان (جنوب)، الجمعة، إن الولاية تنتظر الرئيس أردوغان بفارغ الصبر.

وأوضح أن أبرز المشاريع التي سيفتتحها أردوغان، محطة القطار السريع، لتصبح بذلك ثامن ولاية يمر بها هذا القطار، الأمر الذي سيسهل من عملية النقل بين قرامان وكلا من أنقرة وقونيا.

بدوره، أفاد رئيس الحزب في قرامان عابدين تشاغلايان، أن الرئيس أردوغان سيلتقي المواطنين في مراسم افتتاح المشاريع أولا حوالي الساعة الثانية ظهرا، ومن ثم سيشارك في اجتماع موسع للحزب في الرابعة عصرا.