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أردوغان يشارك بافتتاح 70 مشروعا جنوبي تركيا السبت

وكالة الأناضول للأنباء
قرامان
نشر في 07.01.2022 17:53
محطة القطار السريع بولاية قرامان الأناضول محطة القطار السريع بولاية قرامان (الأناضول)

قال نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية قرامان، رجب شكر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك السبت في افتتاح 70 مشروعا خدميا بالولاية، في أول زيارة داخلية في العام الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مقر الحزب بولاية قرامان (جنوب)، الجمعة، إن الولاية تنتظر الرئيس أردوغان بفارغ الصبر.

وأوضح أن أبرز المشاريع التي سيفتتحها أردوغان، محطة القطار السريع، لتصبح بذلك ثامن ولاية يمر بها هذا القطار، الأمر الذي سيسهل من عملية النقل بين قرامان وكلا من أنقرة وقونيا.

بدوره، أفاد رئيس الحزب في قرامان عابدين تشاغلايان، أن الرئيس أردوغان سيلتقي المواطنين في مراسم افتتاح المشاريع أولا حوالي الساعة الثانية ظهرا، ومن ثم سيشارك في اجتماع موسع للحزب في الرابعة عصرا.

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