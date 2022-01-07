الخطوط الجوية التركية تستعد لعملية إجلاء من كازاخستان

تعتزم الخطوط الجوية التركية تنظيم رحلة خاصة لإجلاء موظفيها وموظفي شركات طيران أخرى من كازاخستان إلى تركيا، على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد.

وقالت مصادر من الشركة، الجمعة، إن طائرة تحمل الرمز "TK 6902" تستعد للإقلاع من مدينة إسطنبول إلى مدينة ألماتي الكازاخية في الساعات القادمة بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

وبحسب المصادر، تخطط الشركة لنقل نحو 75 شخصا السبت، إلى تركيا عبر رحلة تحمل الرمز "TK 6903"، ويتوقع أن تصل الطائرة إلى إسطنبول الساعة 10:40 تغ.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى كازاختسان حتى 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب الأحداث الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الجمعة، مقتل 26 محتجا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

وأعلنت الحكومة استقالتها، الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.