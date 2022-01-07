سيارة "توغ" التركية الكهربائية تظهر لأول مرة على الساحة الدولية في معرض لاس فيغاس

ظهرت أول سيارة تركية محلية الصنع لأول مرة دولياً في أكبر معارض التكنولوجيا في العالم، الذي افتتح أبوابه يوم الأربعاء في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمّع الآلاف من الحضور المتحمس في لاس فيغاس لحضور معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي تم تقليصه بسبب الاحتياطات الوقائية لـ كوفيد-19.

وعرضت مجموعة "توغ" التي تطور السيارة التركية المحلية الصنع طرازاً من السيارات الذكية سميت "Transition Concept Smart Device"، وهي سيارة ذات مفهوم كهربائي بالكامل.

وتم تصميم السيارة من قبل شركة تصميم السيارات الإيطالية المشهورة عالمياً "بينينفارينا"، وتضم مفاهيم "توغ" التي تم كشف النقاب عنها سابقاً في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولم توضح الشركة ما إذا كان المقصود من طراز الـ Fastback أن يحل محل سيارة السيدان المدمجة التي عرضت سابقاً أم أن هذا الطراز أُنشئ خصيصاً من أجل المعرض الدولي فقط.

وقال "محمد غوركان قره كاش" الرئيس التنفيذي لشركة "توغ" في مؤتمر صحفي خلال الحدث إن الشركة ليست شركة تصنيع سيارات تقليدية.

وأضاف:"نحن نعرّف أنفسنا كشركة تكنولوجيا، وهذا هو سبب وجودنا في المعرض الذي يعدّ مكان التجمع لأحدث الابتكارات التكنولوجية والمنتجات التكنولوجية الأولى"

وتتميز السيارة الذكية بتصميم أنيق تبرزه الأبواب الخلفية الخالية من الأعمدة. وفي الوقت نفسه، ييرز شعار Togg المضيء فريداً من نوعه ومميزاً للسيارة ويمثل توحيد الثقافات الشرقية والغربية.

وأوضح "قره كاش" قائلاً:"وجود السهمين في تصميم الشعار يعكس اندماج الشرق والغرب، وهما يشكلان في وسطهما حجراً كريماً، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد شعارنا على أن Togg هي شركة تقنية تربط بين التكنولوجيا والإنسان في منعطف اليوم والغد من خلال حلول التنقل التي تعمل على تحسين الحياة".

وتتميز السيارة في الداخل بعجلة قيادة رياضية، و4 مقاعد فردية مع أحزمة أمان مدمجة بداخلها، وعدد كبير من شاشات المعلومات والترفيه.

وقال "قره كاش" إن التقنيات التي تم دمجها بالسيارة في إطار منصة "Smart Life"، تشمل أكثر بكثير من مجرد سيارة بل تجعلها متصلة بالعالم بشكل كامل. مشيراً أنهم يبنونها بنهج يركز على المستخدم تماماً ويخلق له قيمة مضافة تجعلها تستمر ضمن نظام بيئي آمن.

حلول الطاقة الذكية

قال الرئيس التنفيذي أن محفظة "توغ" تشمل حلول الطاقة الذكية الخضراء، وتقوم بتصنيع بطارياتها محلياً من خلال مشروع حلول الطاقة النظيفة المشترك مع شركة الطاقة "Farasis Energy".

وقال "قره كاش":"نهدف إلى توفير البطاريات لجميع أنواع المركبات الكهربائية وإثبات وجودنا في القطاعات غير المتعلقة بالسيارات كمزود لأنظمة تخزين الطاقة والبطاريات".

أول سيارة دفع رباعي كهربائية غير تقليدية في أوروبا

تهدف شركة "توغ" إلى إنتاج 1000.000 مركبة في 5 قطاعات مختلفة بحلول عام 2030.

وقال "قره كاش":"سيتم إطلاق سيارتنا الأولى من الفئة C ، SUV ، في الربع الأول من عام 2023 بعد الانتهاء من اختبارات التجانس. وستكون أول سيارة دفع رباعي كهربائية يتم إنتاجها في قارة أوروبا بواسطة مصنع غير تقليدي".

وكشف الرئيس رجب طيب أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول 2019، عن نماذج أولية لسيارات الدفع الرباعي وسيارة السيدان، وكلاهما طراز كهربائي بالكامل وفئة C.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم لـ SUV بحلول نهاية هذا العام.

وبدأ إنشاء مرافق الهندسة والتصميم والإنتاج الخاصة بـ "توغ" في 18 يوليو/تموز 2020. حيث بنيت على مساحة 1.2 مليون متر مربع في منطقة "غيمليك" شمال غرب ولاية بورصة، ومن المتوقع أن تكتمل المنشأة في المستقبل القريب.

واختارت "توغ" شركة Farasis لتكنولوجيا بطاريات أيونات الليثيوم المتقدمة كشريك تجاري لها في مجال البطاريات. ويمكن أن يصل شحن السيارة المحلية إلى 80% في أقل من 30 دقيقة بنظام الشحن السريع، وسيتراوح مدى ما تستطيع أن تقطعه بشحنها الكامل بين 300 و 500 كيلومتر.