أردوغان يعلن بدء التشغيل التجريبي لقطار سريع بين أنقرة وسيواس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بدء التشغيل التجريبي لخط قطار فائق السرعة بين العاصمة أنقرة وولاية سيواس، التي تعتبر نقطة وصل حيوية تربط وسط البلاد بالمناطق الشرقية والغربية، والمناطق الشمالية بالجنوبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في ولاية قرامان، بينها خط قطار فائق السرعة يربطها بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: "استقللنا للتو قطارا فائق السرعة من قونية للوصول إلى قرامان، فالقطار يختصر المسافة بين الولايتين إلى 40 دقيقة، وبين العاصمة أنقرة وقرامان إلى ساعتين و40 دقيقة، وبين إسطنبول وقرامان إلى 5 ساعات و45 دقيقة".

وأوضح أن الخط الجديد يبلغ طوله 102 كلم وتكلفته الاستثمارية نحو مليار و390 مليون ليرة، وسيوفر على تركيا نحو 63 مليون ليرة سنويا (الدولار = 13.8 ليرة).

وأشار إلى استمرار أعمال بناء خط حديدي يربط قرامان بولاية غازي عنتاب عبر ولايات نيغدا ومرسين وأضنة.

ولفت إلى بدء التشغيل التجريبي لخط قطار فائق السرعة يربط أنقرة بولاية سيواس، وسيتم يتم افتتاحه قريبا.

وأضاف أن الخط سيتم توسعته لاحقا ليصل إلى ولاية أرزينجان، ثم ولاية قارص المحاذية للحدود الأرمينية في أقصى شرق البلاد.

وأكد أن الخط سيتم تحويله في وقت لاحق إلى خط للنقل الدولي.