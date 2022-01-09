أذربيجان تعزي تركيا باستشهاد 3 جنود قرب الحدود مع سوريا

قدّم وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، تعازيه لنظيره التركي خلوصي أكار في استشهاد 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.

وبعث حسنوف برقية تعزية لأكار، الأحد، أعرب فيها عن بالغ الحزن لتلقيه نبأ استشهاد 3 جنود أتراك جراء هجوم إرهابي غادر.

وقال حسنوف "آلامكم آلامنا، وإننا نقف دائما إلى جانب القوات المسلحة التركية الشقيقة في مكافحة الإرهاب، ونساندكم بكل ما أوتينا من قوة".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

وأكدت في بيان لاحق تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على استشهاد الجنود الثلاثة.