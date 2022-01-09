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أردوغان يعزي أسر الشهداء الثلاثة الذين سقطوا بانفجار على الحدود مع سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.01.2022 16:45
أردوغان يعزي أسر الشهداء الثلاثة الذين سقطوا بانفجار على الحدود مع سوريا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الثلاثة الذين ارتقوا جراء انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأناضول، بعث الرئيس التركي رسائل تعزية إلى أسر الشهداء الثلاثة.

وأعلنت الدفاع التركية، السبت، استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

وأكدت في بيان لاحق تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على استشهاد الجنود الثلاثة.

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