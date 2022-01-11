أردوغان: تركيا من أكثر الدول تسجيلا للقيم الثقافية لدى اليونسكو

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعد من الدول التي سجلت أكبر عدد من القيم الثقافية في قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال حفل توزيع جوائز "الكنوز البشرية الحية"، الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا أصبحت طرفا في اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في عام 2006، وإضافة القيم الثقافية في قائمة اليونسكو منذ عام 2008، وبلوغها 21 قيمة حتى اليوم جعلها من بين دول العالم الأكثر مساهمة في الحفاظ على القيم الثقافية.

وأشار إلى إضافة فن خط الكتابة بالأحرف العربية إلى قائمة القيم الثقافية في اليونسكو خلال العام 2021، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا العمل الذي يعتبر مهما من حيث تعزيز وحفظ التراث الثقافي لتركيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل بكل عزم حماية قيمها الثقافية النابعة من تاريخها وإحيائها والتعريف بها.

يشار أن اليونسكو أدرجت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فن خط الكتابة بالأحرف العربية بقائمتها للتراث الثقافي غير المادي، عقب طلب تقدمت به تركيا.