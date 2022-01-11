تركيا تكثف جهود التوعية للحد من العنف ضد النساء

لا يزال العنف المنزلي والعنف ضد المرأة من القضايا الأكثر إيلاماً في تركيا، حيث تتصدر قصص جرائم القتل والضرب التي تتعرض لها النساء على أيدي أزواجهن وآخرين، عناوين الأخبار كل يوم تقريباً، بالرغم من جهود السلطات المكثفة التي أدت إلى انخفاض أعداد "جرائم قتل النساء" نسبياً.

لكن الأرقام لا تزال ملفتةً للنظر بعد أن عادت هذه الجرائم لتطغى بأعدادها مرة أخرى عام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من 300 جريمة قتل من قبل المنظمات غير الحكومية. كما أكدت "داريا يانيك" وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية أن جرائم قتل النساء بلغ تعدادها 307 جرائم عام 2021.

واجتمع وزراء الحكومة يوم الاثنين في العاصمة أنقرة من أجل إقرار خارطة طريق جديدة لمعالجة هذه القضية الملحة. وفي حديثه في الاجتماع، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إنهم سيركزون جهودهم هذا العام على توعية "الرجال" لكبح الاتجاه العدواني ضد النساء.

وأضاف: "هدفنا هو الرجال. سنصل إلى جميع الرجال في تركيا وسنشرح لهم ما يجب القيام به ضد العنف المنزلي والعنف ضد النساء، وذلك من خلال فرق تطبيق القانون، ووفقاً لخطة عمل تمتد حتى عام 2025. وسنتخذ كل خطوة ضرورية للحد من هذا الأمر".

موضحاً أن "كل شخص يتحمل مسؤوليةً في محاربة العنف ضد المرأة" وأن كل وزارة من وزارات البلاد اتخذت خطوات عملية للمشاركة في هذه الجهود وأعدت الخطط لذلك".

وأشار صويلو إلى أنهم أعطوا الأولوية لتدريب الأفراد في التعامل مع حالات العنف وأنهم عززوا الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بالأساور الإلكترونية لمرتكبي أعمال العنف، والتي تقيد تحركاتهم ويمكن أن تمنع تكرار ممارسات العنف لديهم.

وتُقتل النساء في معظم الحالات، على أيدي أزواجهن ممن لديهم تاريخ من العنف المنزلي. وتدعو المنظمات غير الحكومية إلى تنفيذٍ أفضل لتدابير حماية ضحايا العنف المنزلي. كما أشاد صويلو بتطبيق الهواتف الذكية المسمى "KADES" والذي يختصر عبارة "الدعم الطارئ للمرأة"، وقال إن سلطات إنفاذ القانون تلقت 279.000 توجيه من التطبيق حتى الآن، وكانت سباقة في التدخل في كل مرة. وتم إنتاج التطبيق المذكور عام 2018، وهو يسمح للنساء بإخطار قوات الأمن من خلال الضغط على زر واحد فقط بسرعة تفوق غمضة العين.

ويعتبر العنف ضد المرأة نتاج عقلية ذكورية مشوهة لا تزال موجودة في بعض قطاعات المجتمع. ووفقاً لتقرير وزارة الداخلية لعام 2020، فإن غالبية مرتكبي قضايا العنف الأسري التي تنتهي بالقتل هم من الأزواج، في حين أن معظم الضحايا من ربات البيوت.

كما ورد في التقرير أن النساء في بعض الحالات غير المميتة، يشعرن بالخجل من تقديم شكوى جنائية، إما بسبب الخوف من أزواجهن العنيفين أو بسبب الاعتماد الاقتصادي كمصدر وحيد على الأزواج. ويقول التقرير إن بعض النساء يتجنبن السعي وراء أوامر تقييدية ضد أزواجهن بسبب "الضغط الاجتماعي والعار وكذلك من أجل إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الأزواج".

ويشير "الضغط الاجتماعي" إلى عقلية مشوهة منحازة للرجال في الزواج، حيث يُنظر إلى الرجال على أنهم يحق لهم ضرب زوجاتهم. وبالرغم من أن هذه العقلية، وهي إرث من النظرة الذكورية للعالم تحط من قدر المرأة، آخذة في التلاشي، فإن ما يسمى بـ "جرائم الشرف" حيث يقتل الأزواج زوجاتهن المخادعات أو اللواتي يزعمون أنهن يقمن علاقات مشبوهة، لا تزال قائمة.

يذكر أن معظم جرائم القتل تتم في الغالب مع سبق الإصرار، وهو ما ينكره الجناة دائماً، بدعوى أنهم قتلوا زوجاتهم خلال "جدالات محتدمة". كما أن الخلافات المنزلية بمختلف أنواعها تشكل غالبية دوافع جرائم القتل، قبل "الغيرة" و"رفض الطلاق".