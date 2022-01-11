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زلزال بقوة 6.4 درجات في شمال قبرص وجنوب تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.01.2022 11:04
مركز الزلزال DHA مركز الزلزال (DHA)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، سواحل جزيرة قبرص في البحر المتوسط.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 04:07 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 5.06 كيلو متر عن سطح البحر، وأن مركزه قرب قضاء أنامور التابع لولاية مرسين التركية بمسافة 134 كيلو متر.

وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص، سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.

وقال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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