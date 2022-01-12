أنقرة.. انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية برئاسة أردوغان

انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، مساء الأربعاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الاجتماع عقد في المجمع الرئاسي، وكان بعيدا عن عدسات الصحافة، واستمر قرابة ساعة ونصف الساعة.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وفي ختام الاجتماع، ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بإضافة منظومات جديدة إلى الأنظمة المحلية والوطنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة التركية والوحدات الأمنية.

وأوضح البيان أنه تم أيضا اتخاذ قرار بشأن الإنتاج المتسلسل للمرحلة الأولى للطائرة "حُرجيت" (Hürjet)، التي من المخطط أن تجرى طلعتها الأولى في 2023.

وأشار البيان إلى اتخاذ قرارات بشأن العديد من المشاريع في مجالات مختلفة مثل المنصات الجوية والبرية والبحرية المختلفة وأنظمة الاتصالات والمعلومات، والذخيرة والصواريخ، والمعدات وتحديثها، واللوجستيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

كما تم التأكيد على أهمية البحث والتطوير في مجال التقنيات الهامة والمتقدمة.

وشدد الاجتماع أن تطوير جميع أنواع التكنولوجيا المستوردة من الخارج في تركيا، ضرورة مطلقة لإنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا.

وأكد الاجتماع مواصلة دعم جهود قطاع الصناعات الدفاعية بهذا الصدد.

وأضاف أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات حازمة نحو أهدافها من خلال تصميمها وتطويرها وإنتاجها للأنظمة والتقنيات المحلية والوطنية، بغض النظر عن جميع العقبات.