الدفاع التركية: "أسفات" أصبحت مركزا عالميا لصيانة طائرات "A400M"

قالت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات/ASFAT" حققت نجاحا كبيرا منذ تأسيسها وأصبحت مركزا عالميا لصيانة طائرات "A400M".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" هنأت فيها شركة "أسفات" التركية بالذكرى الرابعة لتأسيسها.

وقالت الوزارة في بيان: "حققت شركة أسفات نجاحات مهمة خلال 4 سنوات، وسجلت أكبر تصدير للصناعات الدفاعية خلال تاريخ الجمهورية التركية".

وذكرت الوزارة أن "أسفات" أصبحت مركزا عالميا لصيانة طائرات "A400M" (إيرباص إيه 400 إم هي طائرة شحن عسكرية)، حيث أنها توفر خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات المحلية والأجنبية.

جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات/ASFAT"، تأسست مطلع 2018، وتتبع لوزارة الدفاع، وتلعب دورا هاما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنع بإمكانيات محلية بالكامل.