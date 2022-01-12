تجارب طبية تظهر تفوق اللقاح التركي "توركوفاك" على نظيره الصيني

أثبتت تجارب طبية تفوق اللقاح التركي "توركوفاك" على نظيره الصيني "كورونافاك" وفاعليته في تقليل الإصابات بفيروس كورونا أكثر من الأخير.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأربعاء، بجامعة "حاجة تبه" بأنقرة، قال الأستاذ الدكتور، سرحات أونال، منسق أعمال تجارب المرحلة الثالثة للقاح التركي، إن التجارب التي أجروها على اللقاح التركي أظهرت تفوقه من حيث الفاعلية في تقليص الإصابة بكورونا.

"أونال" وهو عضو المجلس العلمي المعني بمتابعة تطورات كورونا في تركيا، أضاف أن فاعلية "توركوفاك" متفوقة على نظيرتها في اللقاح الصيني "كورونافاك"، بنسبة 49.29 بالمئة.

وأوضح أن هذه المعطيات، تستند إلى التحاليل والتجارب التي أجريت لغاية 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 27 أغسطس/آب 2021، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة، فيما بدأ استخدام اللقاح في المشافي التركية.