الرئاسة التركية تطلق حملة لتعزيز العلامة التجارية للبلاد عالمياً

أطلقت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية حملة لتعزيز مكانة العلامة التجارية الجديدة للبلاد، على الصعيد العالمي.

وفي إطار الحملة التي أطلقت بعنوان "Hello Türkiye" نشرت دائرة الاتصال مقطعاً مصوراً عبر حسابها على تويتر، للترويج للعلامة التجارية الجديدة للبلاد.

ويظهر في المقطع زوار أجانب وهم يرددون "Hello Türkiye" وتعني "مرحبا تركيا" باللغة الإنجليزية، خلال زيارتهم لأبرز المعالم في البلاد.

وعلقت دائرة الاتصال على المقطع، بالقول: "سنقوم معاً بتعزيز العلامة التجارية الجديدة لبلادنا."

وأضافت أنه سيتم الترويج لمكتسبات الدولة التركية وشعبها من الآن فصاعداً بعلامة "Türkiye".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوما حكوميا يفيد بتغيير العلامة التجارية التابعة للدولة، والمتعلقة بالشعار الذي يتم وضعه على المنتجات المصدرة إلى الخارج.

وجاء في البيان المنشور على موقع الجريدة الرسمية أنه وبموجب قرار يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تقرر تغيير العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات التركية التي يتم تصديرها إلى الخارج، حيث ستصبح كلمة "Türkiye" أي تركيا هي الأساس، بعد أن كانت تكتب سابقاً على شكل "Turkey".