تركيا.. تطوير نظامٍ محلي للتحكم بأسراب الطائرات المسيرة



نجح العالم التركي وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة أسكيشهر التقنية، طانصو فيليك، في تطوير نظامٍ محلي للتحكم بأسراب الطائرات المسيرة.



يأتي هذا الإنجاز بعد عامين من الأبحاث والدراسات التي أجراها فيليك بصفته مؤسس شركة (RE-SCIENCE Technology) لإنتاج أنظمة التقنية العالية، وفريقه، بغرض إنتاج نظام للتحكم بأسراب الطائرات المكونة من 12 مسيرة لمسح 20 كيلومترًا مربعًا.



ويتميز النظام الجديد بتوفير إمكانية التحكم بـ 12 طائرة بدون طيار يبلغ وزن الواحدة منها عند الإقلاع ما بين 5.5 و6.5 كغم وقادرة على التواصل وتنظيم التنسيق العملياتي بواسطة شبكة اتصالات مشفرة، إلى جانب إمكانية زيادة عدد الطائرات المسيّرة ومدى أنشطتها.



ويوفر نظام التحكم الجديد القابل للاستخدام في التطبيقات العسكرية والمدنية، القدرة على تنفيذ أعمال مسح لمناطق بمساحة 20 كم2 خلال 55 دقيقة فقط، إضافة إلى إمكانية القيام بمهام تحديد مواقع الإشارات والتقاط الصور والمقاطع المسجّلة للمنطقة.



وقال الدكتور طانصو فيليك إن النظام الذي جرى تطويره، يمكّن الطائرات المسيرة من أداء مهام متعددة الأغراض مثل اكتشاف وتحديد مواقع ومصادر الإشارات دون تحكم بشري.



وذكر فيليك أن النظام الجديد يمكن الطائرات المسيرة من تنفيذ مهام البحث عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة وتحديد أماكنهم من خلال القيام بعمليات مسح لمناطق واسعة.



وأضاف: الطائرات قادرة على العمل في الهواء لمدة 55 دقيقة تقريبًا مع حمولة تبلغ 1.5 كغم. ومسح منطقة بمساحة تبلغ حوالي 20 كم2. يتراوح وزنها عند الإقلاع ما بين 5.5 و6.5 كغم



وأشار فيليك إلى إمكانية زيادة القدرات الاستيعابية للنظام الذي جرى تطويره بقدرات محلية بالكامل في ورش عمل خاصة بجامعة أسكيشهر التقنية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج أبحاث ودراسات أجريت على مدى عامين ونصف العام.



وأكد أن النظام الجديد مجهز بالبنية التحتية اللازمة لزيادة عدد الطائرات المسيرة في الأسراب بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية.



وأوضح أنه في الوقت الذي تقوم به طائرة بدون طيار واحدة بإجراء عمليات مسح على منطقة صغيرة، فإن سرب الطائرات يمكنه مسح منطقة كبيرة خلال مدة قصيرة.



وأكمل: تقوم المسيرات بإجراء طلعات جوية في مناطق مهامها بغرض اكتشاف الإشارات الموجودة وتحديد مواقعها.

وتابع: عندما يتم الكشف عن إشارة ما تقوم الطائرات على الفور بتحديد موقعها من خلال التنسيق المتبادل بين المسيرات التي تشكل السرب وترسل إشارات تحذير لبعضها.



كما أوضح الدكتور فيليك أن النظام المذكور يمكن استخدامه في التطبيقات المدنية والعسكرية، وفي مجالات التنمية الزراعية وتحليل التربة، وأنشطة البحث والانقاذ خلال الكوارث الطبيعية.