استقبال أولى الإشارات من القمر الصناعي التركي المصغر

استقبل طاقم الطلاب في كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" أولى الإشارات من القمر الصناعي المصغر بعد ساعة من إطلاقه الخميس، من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا عند الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.

وذكر طلاب الهندسة في جامعة "بولنت أجاويد"، على حسابهم في أحد مواقع التوصل الاجتماعي، أنهم تلقوا أولى الإشارات من القمر الصناعي الذي يحمل اسم "Grizu-263A" بعد ساعة من إطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويشكل اسم القمر الصناعي التركي المصغر، أسماء 263 عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم "قوزلو" بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس/آذار 1992.

والقمر التركي "Grizu-263A"، ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وتبلغ تكلفة إطلاق القمر "Grizu-263A" المصغر 25 ألف يورو، وحجمه 5 × 5 × 5 سنتيمترات، ومن المخطط له أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ حوالي 525 كيلومترًا.