تركيا.. السفينة المحلية "أفق" تنضم إلى صفوف القوات البحرية

انضمت سفينة الاختبار والتدريب "تي جي غي أفق" (A-591) محلية الصنع إلى صفوف القوات البحرية التركية، بمراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودخلت السفينة العسكرية الجديدة الخدمة خلال مراسم أقيمت الجمعة في حوض بناء السفن بقضاء توزلا بالشطر الأسيوي لولاية إسطنبول (شمال غرب).

وشارك في المراسم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس الأركان يشار غولر، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وكان مشروع السفينة "تي جي غي أفق (A-591)" انطلق في 31 مارس/آذار من عام 2017 تحت إشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

وتتميز السفينة الحربية بأنها أول سفينة استخبارات تركية وجرى إنتاجها بإمكانات وقدرات وطنية، وهي مزودة بتقنيات يمتلكها عدد قليل من الدول بالعالم.

ويبلغ طول السفينة 99.5 مترا، فيما عرضها 14.4 متراً، وبثقل يبلغ ألفين و400 طن.

ويمكن لطائرة مروحية وزنها 10 أطنان، الهبوط والإقلاع على متن السفينة "أفق" التي ساهمت نحو 194 شركة محلية في مشروع بنائها.

وتم تطوير المنظومات الإلكترونية وأنظمة القيادة في السفينة، محلياً من قبل شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وبإمكان السفينة الإبحار بأمان دون انقطاع في المياه الدولية، لمدة 45 يوماً متواصلاً، حتى في الظروف البيئية والبحرية السيئة.